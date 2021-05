Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Diebstahl aus Pkw/ Täter stehlen u.a. Geldbörse und Navigationssystem

Emmerich am Rhein (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06. Mai 2021) auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem geparkten Pkw an der Straße Im Grunewald. Der gelbe VW Tiguan stand am Straßenrand vor dem Haus des Eigentümers und wurde von den Unbekannten durchwühlt. Die Täter entwendeten u.a. eine Geldbörse, ein mobiles Navigationssystem und zwei Zulassungsbescheinigungen Teil 1. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell