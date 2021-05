Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Sachbeschädigung im Skulpturenpark

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (2. Mai 2021) zwischen 12:00 und 12:30 Uhr ein Kunstwerk im Skulpturenpark an der Straße Am Damm beschädigt. Die Täter brachen eine Keramikfigur mit dem Titel "Tulpe" von der Betonsäule, mit der sie verklebt war. Aufgrund des regen Publikumverkehrs an der Parkfläche am Wochenende fragt die Kripo Emmerich: Wer hat etwas gesehen und kann Angaben zur Sachbeschädigung machen? Zeugenhinweise werden unter Telefon 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell