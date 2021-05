Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Brand in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge - es entstand nur geringer Sachschaden

Goch (ots)

Am Mittwoch (05.05.2021) gegen 16:15 Uhr kam es im Keller einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge an der Klever Straße in Goch zu einem Brand. Aus bislang ungeklärten Gründen war ein Möbelstück in Brand geraten. Durch Kräfte der Feuerwehr Goch konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Es kam jedoch zu einer größeren Rauchentwicklung im Haus. Die 25 Bewohner des Gebäudes wurden durch das Ordnungsamt Goch anderweitig untergebracht. Bei dem Brand entstand nur geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

