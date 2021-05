Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrug am Telefon

Seniorin übergibt Geld an Abholer

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Dienstag (4. Mai 2021) erhielt eine 76-Jährige aus Nieukerk einen Anruf von einer Dame, die sich am Telefon als Ehefrau eines Freundes der 76-Jährigen ausgab. Sie gab an, Geld für einen Immobilienkauf zu benötigen, und bat darum, ihr finanziell auszuhelfen. Das Geld wolle sie per Blitzüberweisung direkt zurückzahlen. Und tatsächlich: Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Bankangestellter per Telefon und bestätigte einen Geldeingang auf das Konto der Frau aus Nieukerk. Die Seniorin willigte daher ein und übergab einem Abholer - ein vermeintlicher Notarmitarbeiter - wenig später einen vierstelligen Bargeldbetrag. Der Mann wird beschrieben als ca. 170 bis 175cm groß mit dunklen, mit Seitenscheitel nach hinten gegelten Haaren. Der Abholer trug einen dunklen Pullover und eine blaue Jeanshose. Als die 76-Jährige später mit der echten Ehefrau des Freundes telefonierte, bemerkte sie den Betrug und informierte die Polizei.

Die Kripo sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Geldabholer machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02824 880 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert! Auch wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht auflegen sollen! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Legen Sie auf und rufen Sie den Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück! - Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Vermögensverhältnissen oder Bankdaten! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen! - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort Polizei über die Notrufnummer 110 und, wenn möglich, Verwandte. - Keine falsche Scham: Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (cs)

