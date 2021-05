Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Supermarkt

Wachtendonk (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (05.05.2021) kam es gegen 02:51 Uhr zu einem Einbruch in das Gebäude eines Supermarktes an der Kempener Straße.

Unbekannte Täter hatten sich über eine Hintertür Zugang zum Gebäude verschafft. Die Täter beschädigte Einrichtungsinventar der dortigen Lottoannahmestelle und entwendeten Zigaretten. Anschließend flüchteten der oder die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

