Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Rees (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (4. Mai 2021) versucht, in das Gebäude einer Autoteile-Firma an der Empeler Straße einzudringen. Sie manipulierten an einer Seiteneingangstür herum, konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Kripo Emmerich bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

