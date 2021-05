Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken- Unfallflucht/ Unfallbeteiligter mit roten Mercedes gesucht

Kerken-Aldekerk (ots)

Ein unbekannter Autofahrer stand am 29. April 2021 gegen 17.45 Uhr mit seinem roten Mercedes an der Kreuzung Issumer Straße/ Rheurdter Straße. Der Unbekannte fuhr kurz an, um auf die Rheurdter Straße nach rechts einzubiegen, stoppte seinen Mercedes aber sofort wieder. In diesem Moment fuhr ein 29-jähriger Mann aus Kerken dem Mercedes auf. An dem Ford des 29-Jährigen entstand kein Schaden. Ob der Mercedes-Fahrer den Unfall bemerkt hat, kann nicht gesagt. Der Fahrer soll sich beim Verkehrskommissariat Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

