Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Trunkenheitsfahrt/ 46-Jähriger ohne Führerschein und betrunken am Steuer

Weeze (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Weeze fiel am Montag (03. Mai 2021) gegen 23.55 Uhr ins Visier der Beamten, als er vom Willy-Brandt-Ring über die Rotlicht zeigende Ampel über die Kevelaerer Straße (B 9) fuhr und auf dem Tankstellengelände hielt. Während der Polizeikontrolle fiel den Beamten der Alkoholgeruch in der Atemluft auf und das der 46-Jähriger keinen Führerschein vorweisen konnte. Der Weezer wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt wurde. Der Halter des VW Golf hatte dem Weezer sein Auto in guter Absicht geliehen, damit dieser zur Arbeit fahren kann. Von den fehlenden Fähigkeiten wusste er nichts. (as)

