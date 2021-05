Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Diebstahl

Täter tragen E-Scooter weg

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Montag (03. Mai 2021) innerhalt von fünf Minuten (15.20 Uhr bis 15.25 Uhr) zu, als der Eigentümer eines E-Scooters kurz in der Postfiliale an der Ladestraße war. Zuvor hatte er seinen E-Scooter per App gesichert und vor der Filiale abgestellt. Vermutlich trugen die Täter den Roller von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung weg. Es handelt sich um einen Segway-Nin in grau mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen 280RRW. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

