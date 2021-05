Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Scheune

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (3. Mai 2021) durch ein beschädigtes Fenster in eine Scheune auf einem Gehöft am Goldacker eingedrungen. Sie entwendeten ein Schweißgerät samt Gasflasche. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

