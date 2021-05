Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Gefährdung im Straßenverkehr/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Samstag (01.Mai 2021) gegen 19.35 Uhr fiel einer Polizeiradstreife ein Mazda 6 ins Auge. Der unbekannte Fahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Wollenweberstraße in Richtung Kleiner Löwe unterwegs. Beim Abbiegen in den Neuen Steinweg konnte die Radstreife den Mazdafahrer zum Halten bringen, der Fahrer wollte zwar wieder anfahren, würgte sein Auto dann aber ab. Um einer übermäßigen Verkehrsstörung entgegen zu gehen, forderte der Beamte den Fahrer auf seinen Mazda an die Fahrbahnseite zu fahren. Dabei konnte der Polizist nur noch sein Rad vor dem Überfahren retten, der unbekannte Fahrer flüchtete über die Paaltjesteege in unbekannte Richtung. Es handelt sich um einen blauen Mazda 6 mit GEL-Städtekennung. Die Polizei sucht Zeugen, die die gefährliche Situation gesehen haben oder selber durch die Fahrweise des Mazdas gefährdet wurden. Sie sollen sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

