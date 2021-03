Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Geld und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang: (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienwohnhauses in der Thüringer Straße. Im Schlafzimmer durchwühlten der oder die Unbekannten Schränke und Schubladen und entwendeten hieraus Goldschmuck. Außerdem ließen sie aus dem Arbeitszimmer einen Laptop mitgehen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Fachdezernat bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der Zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

