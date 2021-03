Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim/ Bergheim: Wahlplakate beschädigt - Polizei ermittelt Tatverdächtige

Heidelberg-Kirchheim/ Bergheim: (ots)

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim beschädigte Wahlplakate festgestellt. Betroffen davon waren alle Parteien.

Am Montagabend gegen 23.20 Uhr beschädigten zwei 23-Jährige in der Pleikartsförster Straße Wahlplakate, indem sie diese in Brand setzten. Auch der Laternenmast, an dem diese befestigt waren, sowie ein Altglascontainer gerieten hierbei in Mitleidenschaft. Durch die Feuerwehr wurden die brennenden Plakate schnell gelöscht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen des Dezernats "Staatsschutz" der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Die beiden jungen Männer müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

In der Vangerowstraße rissen am frühen Mittwochmorgen, gegen 0:20 Uhr, ein 48-Jähriger gemeinsam mit einem 42-Jährigen ziellos Wahlplakate von den Laternen, an denen diese mit Kabelbinder befestigt waren und warfen sie zu Boden. Auch diese beiden Personen gelangen wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell