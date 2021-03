Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an geparktem Auto - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21.30 und 9.45 Uhr an einem in der Danziger Straße geparkten Citroen an der Frontseite ein Blech abgerissen. Die Fahrerin bemerkte den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am nächsten Morgen und verständigte die Polizei. Das abgerissene Blech konnte sie bei der Suche nicht auffinden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell