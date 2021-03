Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Hochwertiges E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 15 Uhr entwendeten unbekannte Täter in der Mannheimer Innenstadt ein hochwertiges E-Bike. Das Fahrrad war mit einem Faltbügelschloss an einem Fahrradständer im Quadrat K 7 angeschlossen. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke KTM im Wert von rund 3.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

