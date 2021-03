Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Teures E-Bike am helllichten Tag entwendet; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am helllichten Tag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Innenstadt ein teures E-Bike, das noch einen Wert von knapp 3.000.- Euro haben dürfte.

Der Besitzer hatte das Bike am Dienstagvormittag gegen 7.20 Uhr am Fahrradständer vor dem Ordnungsamt der Stadt Mannheim in K 7 abgestellt und mit einem Faltbügelschloss am Fahrradstahlbügelständer angeschlossen. Als er gegen 15 Uhr zurückkam, war das Fahrrad gestohlen.

Der Täter dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen das Bügelschloss gewaltsam geöffnet haben, das möglicherweise Passanten aufgefallen sein könnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

