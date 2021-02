Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrer nach Zusammenstoß mit Linienbus verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45133 E.-Stadtwald: Am Samstagvormittag (13. Februar, 11:15 Uhr) kam es am Kreisverkehr Stadtwaldplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Autofahrer verletzt wurde.

Der 42-Jährige befuhr mit seinem Suzuki die Heisinger Straße in Richtung Rüttenscheid. Am Kreisverkehr wollte er nach links in die Frankenstraße abbiegen und kollidierte mit einem Linienbus, der auf der Wittenbergstraße in Richtung Heisingen unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 42-Jährige verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell