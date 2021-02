Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte werfen Flasche mit brennender Flüssigkeit auf Firmengelände - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Essen

45478 Mh.-Speldorf: Zwei Unbekannte warfen Samstagnacht (13. Februar gegen 23:26 Uhr) eine Flasche mit brennender Flüssigkeit auf das Gelände einer Firma an der Moränenstraße. Die beiden, Anfang 20 bis Mitte 20 Jahre alten Unbekannten, sollen die angezündete Flasche über das Zufahrtstor geworfen haben. Die Flasche zerbrach in einer Stichflamme. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten. Die Kriminalpolizei wertet Videoaufzeichnungen der Tat aus und hofft, weitergehende Informationen zu den beiden Personen zu erlangen. Einer der Täter, ein Mann, trug einen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte. Die Begleitung, eine Frau, trug eine schwarze Sportleggins von Adidas mit weißen Streifen an den Seiten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweisen zu den beiden Unbekannten haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

