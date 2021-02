Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der der Ruhr: 10-Jähriger nach Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Gestern Mittag (11. Februar, 14:10 Uhr) kam es an der Kreuzung Dickswall/Kämpchenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge schwer verletzt wurde.

Der 47-jährige Fahrer eines weißen Renaults befuhr die Straße Dickswall in Richtung Innenstadt und bog an der Kämpchenstraße nach links ab. Dabei übersah er offenbar den Jungen, der gerade die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 10-Jährige schwer verletzt wurde. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer zu melden./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell