POL-E: Essen: Unbekannter reißt Senior Goldkette vom Hals - Kripo sucht Zeugen

45329 E.-Altenessen/Nord: Ein Unbekannter riss Freitagmorgen (12. Februar) einem Senior auf der Straße Böhmerheide von hinten die Goldkette vom Hals und flüchtete in die Querschlagstraße. Der Senior wurde bei der Tat nicht verletzt. Die Kripo sucht Zeugen. Gegen 9:40 Uhr sprach der Räuber den Senior (78) von hinten an. Der Essener ignorierte die unverständlichen Worte. Plötzlich bemerkte er eine Hand in seinem Nacken und daraufhin einen Ruck, wodurch die Kette vom Hals gerissen wurde. Daraufhin flüchtete der Räuber in die Querschlagstraße. Es konnte beobachtet werden, wie der Räuber daraufhin, kurz vor der Kreuzung Karlstraße, in einen bereits wartenden grauen Kombi eines unbekannten Herstellers stieg. Die Städtekennung HA (Hagen) konnte abgelesen werden. Der Räuber ist ungefähr 1,80 Meter groß, schlank und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er trug eine dunkle Baskenmütze, einen knielangen Mantel, schwarze Lackschuhe, einen gelben Schal und eine dunkle Umhängetasche. Hinweise zu dem Räuber oder zum Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

