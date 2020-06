Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW auf Parkplatz beschädigt

Hachenburg (ots)

Die Geschädigte parkte ihren grauen PKW, Ford Ka, am Donnerstagnachmittag, zwischen halb vier und halb fünf, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hachenburg, Kleeberger Weg. Ein unbekannter Unfallverursacher beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken den PKW der Geschädigten und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

