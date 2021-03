Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer streift Müllwerker - 26-Jähriger leicht verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 23-jähriger Opel-Fahrer hat am Dienstag gegen 7.50 Uhr in der Talstraße einen 26-jährigen Müllwerker mit dem Außenspiegel gestreift und leicht verletzt. Der 23-Jährige war von Lobbach in Richtung Dilsberg unterwegs, als er an dem auf der Gegenfahrbahn mit eingeschalteter Warnblinkanlage vorbeifuhr und den in diesem Moment hinter dem Müllfahrzeug hervor tretenden streifte. Der Verletzte wurde mit leichten Verletzungen mit einem rettungsfahrzeug in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei aus Heidelberg übernommen.

