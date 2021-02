Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Lambrecht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.02.2021 wurden gegen 16:50 Uhr zwei Personen am Gemeinschaftshaus in Lambrecht einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei den 18 und 28 Jahre alten Männern ein Joint und mehrere Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Personen hatten sich nach dem Erblicken des Streifenwagens zuvor versucht, einer Kontrolle zu entziehen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

