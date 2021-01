Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210114 - 0041 Frankfurt-Ginnheim: Handtasche gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Vormittag riss ein Unbekannter einer Frau in Ginnheim die Handtasche von der Schulter. Anschließend flüchtete er mit einem Komplizen.

Die 38-jährige Frankfurterin war gegen 11:30 Uhr in der Ginnheimer Waldgasse unterwegs, als plötzlich in Höhe des dortigen Kleintierzüchtervereins ein Mann von hinten angerannt kam. Im Vorbeirennen zog er ihr eine Designerhandtasche von der Schulter. Die Dame war davon so überrascht, dass sie keine Zeit hatte, zu versuchen, die Tasche festzuhalten. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit einem weiteren Mann in Richtung der U-Bahnhaltestelle "Ginnheim". Die Ermittlungen dauern an.

