Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Toyota Aygo beschädigt

Kleve (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag (1. Mai 2021) einen blauen Toyota Aygo beschädigt, der ordnungsgemäß auf der Parallelfahrbahn an der Nassauerallee auf Höhe Hausnummer 40 abgestellt war. Die vordere Stoßstange und der Kotflügel links wurden beschädigt. Vermutlich war der Verursacher in Fahrtrichtung Goch unterwegs und stieß im Vorbeifahren mit dem Wagen zusammen. Danach flüchtete er jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei Kleve sucht daher Zeugen, die sich bitte unter 02821 5040 melden. (cs)

