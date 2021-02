Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannter zerkratzt Pkw zum wiederholten Male

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt]

Bereits am 04.02.2021 wurde durch eine unbekannte Person ein Pkw, welcher sich auf einem privaten Grundstück in der Schwarzwaldstraße befand, an der Beifahrerseite zerkratzt.

Dieser Vorfall wiederholte sich am 11.02.2021 erneut, woraufhin die Bürgerin den Vorfall bei der Polizei meldete und ihn zur Anzeige brachte.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell