POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar Samstag 19.09.20, 12:00 Uhr - Sonntag 20.09.20, 12:00 Uhr

Einbruch in das Vereinsbüro "Kulturklub Bad Harzburg e.V."

Bislang unbekannte Täter zerstörten in der Nacht vom Samstag zum Sonntag die Verglasung der Eingangstür des Vereinsbüros "Kulturklub Bad Harzburg e.V." in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg. Anschließend wurde diverse Schränke und Schubkästen gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Die Täter entkamen unerkannt mit einer geringen Menge an Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Goslar unter Tel. 05321-3390 in Verbindung zu setzen.

