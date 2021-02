Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Altstadt, Einmündung Wallstraße wurde zwischen Donnerstag, 04.02.2021 und Donnerstag, 11.02.2021 ein ordnungsgemäß geparkter Opel Corsa beschädigt. Die Beschädigungen in Höhe von rund 600 Euro befinden sich am linken Stoßfänger. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

