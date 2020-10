Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm und Person hinter verschlossener Tür am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden am Dienstagmorgen um 07:15 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Jugendarrestanstalt in der Gustav-Vorsteher-Straße alarmiert. Als die ersten Kräfte nach fünf Minuten vor Ort waren, konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Erneut hatte Wasserdampf aus einem Küchengerät einen Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde abgebrochen werden.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde dann um 09:31 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Steinkampstraße alarmiert. Aber auch hier konnte nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden. Die Person hatte lediglich Gartenarbeit getätigt und dabei nicht bemerkt, dass diese versehentlich einen Notruf über das Hausnotrufgerät ausgelöst hatte. Da die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht bei der Arbeit unterstützten sollten, wurde auch dieser Einsatz nach zwanzig Minuten abgebrochen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell