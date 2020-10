FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Jugendarrestanstalt

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden am Donnerstag um 17:12 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Jugendarrestanstalt in der Gustav-Vorsteher-Straße alarmiert. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort wird die Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu diesem Objekt mit einer erhöhten Anzahl an Einsatzkräften sowohl über digitale Meldeempfänger als auch Sirene alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges vor Ort konnte nach sechs Minuten schon Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder im Küchenbereich hatte durch Wasserdampf aus einer Spülmaschine ausgelöst. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach einer halben Stunde beenden.

