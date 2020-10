Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter-Grundschöttel: Umwelteinsatz und First Responder am Vormittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Dienstagmorgen wurden die Feuerwehr Wetter (Ruhr), sowie der Stadtbetrieb und die Polizei um 07:42 Uhr zu einem Öleinsatz in das Gewerbegebiet Nielande gerufen. Aus einem LKW war, nachdem dieser an einer Tankstelle betankt worden war, eine größere Menge Dieselkraftstoff ausgelaufen und hatte sich über die kompletten Fahrbahnen verteilt. Betroffen hiervon waren die Nielandstraße und der Ochsenkamp. Die Feuerwehr sicherte die kontaminierten Bereiche mit mehreren Warnschildern. Der Stadtbetrieb kontrollierte zeitgleich die Kanaleinläufe in beiden Straßenverläufen, hier war aber kein Schadstoffeintritt erkennbar. Aufgrund der Größe der zu reinigenden Flächen wurde in Abstimmung mit dem Stadtbetrieb eine Fachfirma aus Hagen zur Einsatzstelle nachgefordert. Diese beseitigte mit einem Spezialfahrzeug im Flächenhochdruckreinigungsverfahren den rutschigen Dieselkraftstofffilm vom Straßenbelag. Nach ca. zwei Stunden konnten die Vollsperrungen dann wieder aufgehoben und die Straßen für den Verkehr frei gegeben werden.

Der zweite Alarm erreichte die Einsatzkräfte dann um 11:28 Uhr. Da sich bereits alle örtlich zuständigen Rettungsfahrzeuge im Einsatz befanden, rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug zur Straße Am Rohlande aus. Hier hatte sich eine Person bei Gartenarbeiten eine schwere Schnittverletzung an der Hand zugezogen. Die Feuerwehr führte die Erstversorgung durch bis der Notarzt aus Schwelm und ein Wittener Rettungswagen vor Ort eintrafen. Nach der weiteren Behandlung wurde der Patient mit dem Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren gut dreißig Minuten vor Ort. Die Polizei war mit einem Streifenwagen ebenfalls an der Einsatzstelle.

