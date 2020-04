Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grüner Opel Astra beschädigt

Geldern-Walbeck (ots)

Am Dienstag (28. April 2020) in der Zeit zwischen 17:30 und 19:20 Uhr beschädigte eine unbekannte Person einen grünen Opel Astra, der an der Straße Bergsteg abgestellt war. Es entstand ein Schaden am Kotflügel hinten links. Aufgrund der Höhe der Beschädigung könnte der Unfall auch durch ein Kinderspielgerät, etwa ein Kettcar oder ähnliches, verursacht worden sein. Die Polizei Geldern bittet um Hinweise unter Telefon 02831 1250.

