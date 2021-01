Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet (27.01.2021)

Trossingen (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Straße "Sandbruch" einen Verkehrsunfall verursacht und ist weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in noch unbekannter Höhe zu kümmern. Der Mann fuhr mit seinem Opel auf der Christian-Messner-Straße und bog vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit in die Straße "Sandbruch" ein. Hierbei geriet sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Sofort legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr davon. Zeugen alarmierten die Polizei und teilten das Kennzeichen des Fahrzeugs mit. Während der Unfallaufnahme fuhr der Unfallverursacher erneut an der Unfallstelle vorbei, weshalb die Beamten die Verfolgung aufnahmen. In einem Steinbruch hielt der 21-Jährige an. Bei der Kontrolle gab er zu, den Unfall verursacht zu haben. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

