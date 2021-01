Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Erdmannsweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Von der Straße geschleudert (28.01.2021)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr ereignet hat. Eine 24-Jährige Hyundai Fahrerin befuhr die Landesstraße 181 von Fischbach in Richtung Erdmannsweiler. In einer Rechtskurve verlor sie wegen zu hoher Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto. Der Hyundai kam ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab, wo er mit einer Schutzplanke kollidierte. Die Fahrerin blieb unverletzt.

