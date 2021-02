Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 11.02.2021 gegen 06.50 Uhr auf der B 317 zwischen Maulburg und Schopfheim. Mit seinem VW Golf beabsichtigte ein 21 Jahre alter Mann an der Abzweigung Schopfheim Mitte zur Einmündung auf die B 317 nach links abzubiegen. Nach längerem warten fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei einen von links kommenden Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in Höhe von jeweils 3000 Euro an den Fahrzeugen verursacht wurde. Die 30 Jahre alte Corsa-Fahrerin und der Golf-Fahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ihre beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B 317 wurde zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt.

