Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrtende wegen Alkohol und Drogen - u.a.: 32-Jähriger muss in die JVA

Hamm (ots)

Am Montagmorgen, 13. Juli, stoppten Polizisten gegen 2.55 Uhr einen 32-jährigen Hammer auf der Alleestraße. Der Daimler-Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem konnte er keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Damit nicht genug: Gegen den Mann lag bereits ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Daher wurde er nach Blutprobenabgabe in die JVA Hamm gebracht. Er hatte die im Haftbefehl geforderte Geldsumme nicht zahlen können.

Bereits am Wochenende hatten Beamte weitere Fahrten beenden müssen:

- Betrunken, unter Drogeneinfluss und bewaffnet: Am Samstag, 11. Juli, fiel Polizeibeamten gegen 6.15 Uhr ein 27-jähriger Mann durch unsichere Fahrmanöver auf. Bei der anschließenden Kontrolle an der Hansastraße war dann schnell klar, wieso der VW-Fahrer aus Hamm fuhr wie er fuhr: Sowohl der Alkoholvortest als auch der Drogenvortest waren positiv. Zudem hatte der Mann ein Einhandmesser dabei. Das musste er abgeben - genauso wie eine Blutprobe.

- Ebenfalls am Samstag fiel ein 27-jähriger Mann aus Hamm gegen 23.30 Uhr an der Hafenstraße auf. Auch er war betrunken. Auf der Rückbank seines Daimlers lag eine leere Vodka-Flasche. Der Daimler-Fahrer musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

- Am Sonntag, 12. Juli, hielten Polizisten einen 29-jährigen Mann aus Hamm gegen 11.10 Uhr am Bockumer Weg an. Der VW-Fahrer steht im Verdacht, das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt zu haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell