POL-KLE: Straelen - Anhänger mit dem Kennzeichen KLE-QT719 gestohlen

Straelen (ots)

Unbekannter Täter haben am Montag (3. Mai 2021) einen am Fahrbahnrand des Grenzwegs abgestellten PKW-Anhänger offenbar einfach an den eigenen Wagen gekoppelt und sind davongefahren. Eine Zeugin sah gegen 14 Uhr einen silberfarbenen Kombi, der den Anhänger der Marke Saris hinter sich her zog, dachte sich aber nichts weiter dabei. Der gestohlene Anhänger trägt das Kennzeichen KLE-QT719 und war mit einer Kette samt Vorhängeschloss gesichert. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Anhängers machen können oder weitere Hinweise auf den Kombi geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

