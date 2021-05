POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfall / 27-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Kleve

27-Jährige Autofahrerin schwer verletzt

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Dienstag (4. Mai 2021) gegen kurz vor 16 Uhr kam es auf der Straßenbrücke über der A40 in Wachtendonk-Wankum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27-Jährige PKW-Fahrerin schwer verletzt wurde. Ein 51-Jähriger LKW-Fahrer aus Kempen wollte von der Grefrather Landstraße mit seinem Sattelzug nach links auf die Auffahrt der A40 in Richtung Duisburg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat Panda einer entgegenkommenden 27-Jährigen aus Kempen, die auf der Grefrather Landstraße unterwegs war. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Fachfirma kümmerte sich um die Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen auf der Straße. (cs)

