Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Heimrauchmelder rettet kleinen Hund

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch gegen 14.30Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen- Barmingholten einen alarmierenden Heimwarnrauchmelder in einer verschlossenen Wohnung im 2. Obergeschoss. Die Feuerwehr musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen und setzte einen Trupp unter umluftunabhängigen Atemschutz zur weiteren Erkundung in die Wohnung ein. In der leicht verrauchten Wohnung wurde ein kleiner Hund vorgefunden und ins Frei getragen. Auf dem eingeschaltetem Elektroherd in der Küche lagen geschmolzene Kunststoffverpackungen die für die Verrauchung ursächlich waren. Der Herd wurde ausgeschaltet und die Kunststoffteile in der Küchenspüle abgelöscht. Die Wohnung wurde mittels eines Hochdrucklüfters entraucht. Insgesamt waren 16 Feuerwehrbeamte für die Dauer von ca. 30 Minuten im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Sicherung der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell