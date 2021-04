Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand in Holten

Oberhausen (ots)

Einsatz: Drostenkamp 17.04.2021

Am heutigen Samstag, den 17.04.2021 um 10:30 Uhr wurde der

Leitstelle Oberhausen ein ausgelöster Heimrauchmelder in einer Wohnung auf dem Drostenkamp gemeldet.

Der alarmierte Löschzug der Feuerwache 2 und der Kommandowagen konnte bei Eintreffen am Einsatzort eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss bestätigen. Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Bewohner das 2-Familienhauses bereits selbstständig die Wohnungen verlassen. Einer der Nachbarn hatte erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Vermutlich war ein Elektrogerät in der Küche im Erdgeschoss in Brand geraten.

Es wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Innenangriff geschickt und gleichzeitig ein Hochleistungslüfter zur Belüftung in Stellung gebracht. Das Feuer wurde durch den vorgehenden Trupp schnell unter Kontrolle gebracht. Teile der Kücheneinrichtung mussten zur Brandbekämpfung entfernt werden.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Aufgrund des schnellen Löscheinsatzes und des vorbildlichen Verhaltens des Nachbarn konnte der Schaden auf einen Teil der Küchenmöbel und Deckenverkleidung begrenzt bleiben.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 18 Einsatzkräften ca. 1 Stunde vor Ort im Einsatz.

