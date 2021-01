Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200121-0037: Kennzeichendiebe unterwegs

Gummersbach (ots)

Vom 18. auf den 19. Januar haben Diebe in Gummersbach von zwei Autos die Kennzeichen geklaut. In Gummersbach-Vollmerhausen war ein Ford Transit betroffen. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Autohändlers an der Vollmerhauser Straße abgestellt. Hier stahlen die Täter zwischen 16.00 und 09.30 Uhr die Kennzeichen GM-AS 5567. In der Straße Falkenhöhe in Gummersbach-Bernberg machten sich Unbekannte zwischen 22.00 und 09.00 Uhr an einem Mercedes CLK zu schaffen und entwendeten die Kennzeichen GM-RA 123. Bei Hinweisen zu den Diebstählen verständigen Sie bitte das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder den Polizeinotruf 110.

