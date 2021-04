Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Laubenbrand in Kleingartenanlage

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend meldete ein aufmerksamer Bürger ein Feuer an der Bergstraße in Oberhausen. In einer Kleingartenanlage brannte ein Holzschuppen in voller Ausdehnung. Als die Feuerwehreinheiten an der Einsatzstelle eintrafen, drohte das Feuer auf zwei angrenzende Gartenlauben überzugreifen. Während der Brandbekämpfung sicherten die Feuerwehrmänner eine Gasflasche, die sich in einer der Lauben befand. Mit insgesamt drei C-Rohren konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Trotz des schnellen Eingreifens wurden die beiden Lauben jedoch stark beschädigt. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Eine Brandwache wird vorsorglich die Einsatzstelle bis in die Nacht absichern. Die Polizei ermittelt nun die Ursache.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell