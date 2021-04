Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bleibt an Autospiegel hängen und stürzt gegen weiteres Auto

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 40 Jahre alter Radfahrer blieb am Montag um 9.30 Uhr beim Vorbeifahren am Außenspiegel eines in der Peter-Schnellbach-Straße geparkten Mercedes hängen. Dabei stürzte er gegen einen dahinter geparkten VW-Golf und zog sich Verletzungen zu. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2.000 Euro.

