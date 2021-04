Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Abbiegen Fußgänger angefahren - 65-Jähriger leicht verletzt

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Montag um 13.20 Uhr an der Einmündung Siemensstraße/Carl-Benz-Straße wurde ein 65-jähriger Fußgänger zum Glück nur leicht verletzt. Ein 30-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw war nach links in die Siemensstraße eingebogen und hatte dabei den Fußgänger, der die Straße überquerte, erfasst. Dabei stieß der Fußgänger mit dem Kopf gegen die Motorhaube und fiel zu Boden. Der Verletzte wurde durch Rettungssanitäter an der Unfallstelle versorgt, wie sich herausstellte, hatte er sich eine Platzwunde und eine Prellung zugezogen. Er begab sich anschließend selbst in weitere ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell