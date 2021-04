Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Reifen an geparktem Auto zerstochen - Zeugen gesucht

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden an einem auf einem Parkplatz in der Alten Daisbacher Straße geparkten Auto der rechte Vorder- und Hinterreifen zerstochen. Wie sich herausstellte, war an dem Firmenwagen bereits vor etwa drei Monaten ein Reifen zerstochen worden, Anzeige wurde damals nicht erstattet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell