Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Bürogebäude; Ursache noch unklar; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, ein Feuer in einem Bürogebäude in der Industriestraße aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim begann unverzüglich nach Bekanntwerden des Brandes mit den Löscharbeiten, die gegen 5.30 Uhr beendet waren. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der Schaden wird auf weit über 100.000.- Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

