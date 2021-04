Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Augrund von Müdigkeit Leitplanke touchiert - 3.500EUR Sachschaden

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfal kam es am Samstag gegen 11:45 Uhr auf der B38 in Fahrtrichtung Mannheim, unmittelbar vor der Einfahrt zum Saukopftunnel. Ein 24-jähriger Mann kam mit seinem Mercedes aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Anschließend fuhr er einfach weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Ein Fahrzeugführer, welcher hinter dem Mercedes fuhr, teilte die Sachlage dem Polizeinotruf mit, sodass eine Streife den jungen Mann auf der Mannheimer Waldstraße in Richtung Sandhofen einer Verkehrskontrolle unterziehen konnten. Ein durchgeführter Atemalkohol- und Drogentest verlief negativ. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

