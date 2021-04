Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen!

Hirschberg-Großsachsen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Einbruch kam es zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Samstag, 06:55 Uhr, in einem Büro in der Lobdengaustraße. Bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zugang zu den Büro-Räumlichkeiten, durchsuchten diese komplett und entwendeten einen Tresor, welcher noch auf dem Gelände geöffnet wurde. Anschließend flüchteten die Täter, eventuell mit einem Zweirad, in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den bzw. die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

