Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach vier Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte Jugendliche beschädigten am Dienstag (23.02.2021) gegen 21:10 Uhr vier Fahrzeuge in der Straße Elbersufer.

Ein Anwohner wurde am Dienstagabend zunächst durch ein lautes Geräusch aufmerksam und erkannte mit Blick auf die Straße drei Jugendliche, die sich an dem Außenspiegel eines Fahrzeugs zu schaffen machten. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife konnten noch drei weitere Fahrzeuge festgestellt werden, die ebenfalls frische Beschädigungen am Außenspiegel aufwiesen. Die Jugendlichen entkamen jedoch noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt.

Bei den flüchtigen Jugendlichen handelte es sich laut Angaben des Zeugen um zwei Männer und eine Frau, die nicht älter als 20 Jahre alt waren. Einer der Jugendlichen habe dunkle Haare gehabt und eine dunkle Hose mit weißem Aufdruck getragen.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

