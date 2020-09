Polizeipräsidium Mainz

"Am Abend des 18.09.2020 kam es in der Straße "Westring" auf Höhe der Hausnummer 42 in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher. Ein am Straßenrand geparkter PKW Ford Fiesta wurde, vermutlich von einem weißen oder grauen PKW, an der hinteren Stoßstange stark beschädigt. Der genaue Unfallhergang ist bislang unbekannt. Der Unfallverursacher verlor bei dem Zusammenstoß ein Kunststoffteil seiner Stoßstange und flüchtete in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW bzw. zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden."

